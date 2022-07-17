Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Він переконаний, що України привнесе свій досвід у розвиток колективної безпеки.

За підтримки Трастового фонду C4 Україна-НАТО та програми MIP зроблено великий внесок у розвиток української системи ситуаційної обізнаності “Дельта”, що з 2016 року розробляється українськими військовими ІТ-фахівцями. Саме на прикладі роботи “Дельти” офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони презентували потенціал України на засіданні MIP Steering Group.

“Для України надання статусу члена МІР – це знакове рішення. Вдячні німецьким партнерам за підтримку нашої заявки та прагнень. Тепер Україна може посилювати співпрацю з Альянсом та країнами поза НАТО. Це рішення показує успіхи та прогрес у розвитку спроможності України до ситуаційної обізнаності у світі”, – наголосив очільник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій полковник Марат Утюшев.

Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений в шаблон оформлення всіх документів МІР.

Довідка. Багатостороння програма інтероперабельності (MIP) є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем категорії C2IS.
Одним із продуктів MIP є специфікація MIP4-IES – протокол та модель даних для обміну інформацією про ситуацію між системами бойового управління. Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності “Дельта” здійснюється з 2019 року.