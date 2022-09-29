Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч з головним рабином України Моше Реувеном Асманом, який висловив свою підтримку українським захисникам у боротьбі проти російських загарбників.

Про це Валерій Залужний написав у Telegram.

“Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генеральному штабі головного рабина України Моше Реувена Асмана”, – розповів Головнокомандувач ЗСУ.

Відтак зазначив, що сьогодні він отримав благословення на перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних сил у протистоянні російській агресії.

Крім того, Валерій Залужний зауважив, що у день памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших містах.

“Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла. Ребе Моше Реувен Асман чітко говорить, що сьогодні саме Росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою”, – наголосив Валерій Залужний.

Зокрема, він додав, що розмова була присвячена обговоренню питань призначення військового капелана-юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців.

“Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу”, – подякував Головнокомандувач Збройних сил України.

Довідка. Моше Реувен Асман — головний рабин Синагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. Головний рабин України. Засновник єврейського поселення Анатевка.