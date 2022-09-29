Про це Валерій Залужний написав у Telegram.
“Сьогодні мав честь познайомитися і вітати в Генеральному штабі головного рабина України Моше Реувена Асмана”, – розповів Головнокомандувач ЗСУ.
Відтак зазначив, що сьогодні він отримав благословення на перемогу і щирі слова підтримки на адресу України та її Збройних сил у протистоянні російській агресії.
Крім того, Валерій Залужний зауважив, що у день памʼяті трагедії Бабиного Яру до болю важко говорити про його повторення у Маріуполі, Бучі, Ірпені, Ізюмі та інших містах.
“Ця війна показала, хто є на боці добра, а хто є уособленням зла. Ребе Моше Реувен Асман чітко говорить, що сьогодні саме Росія є фашистською державою. А його авторитетна думка багато важить у сучасному світі. Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати, за аналогією з Ізраїлем, військовою державою”, – наголосив Валерій Залужний.
Зокрема, він додав, що розмова була присвячена обговоренню питань призначення військового капелана-юдея та забезпечення духовних потреб військовослужбовців.
“Щиро вдячний за лікування наших поранених воїнів в Ізраїлі та надану гуманітарну допомогу”, – подякував Головнокомандувач Збройних сил України.
Довідка. Моше Реувен Асман — головний рабин Синагоги Бродського у Києві та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад. Головний рабин України. Засновник єврейського поселення Анатевка.
- Головний рабин Києва та України Моше Реувен Асман запевнив, що російська пропаганда “зомбує” громадян РФ та “промиває їм мізки”.
- Головний рабин України Моше Реувен Асман порівняв вторгнення Росії з Голокостом та прокоментував наміри РФ “денацифікувати” Україну.
- Головний рабин України та керівник Всеукраїнського конгресу юдейських хасидських релігійних громад Асман Моше Реувен закликав росіян не мовчати та припинити війну проти України.