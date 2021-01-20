Українці, які отримують субсидії, практично не відчують подорожчання комунальних послуг у січні 2021 року.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду 20 січня.

“Всі, хто отримують субсидії, практично не відчують подорожчання комуналки в січні. Водночас я закликаю тих, хто не має субсидій, але для кого комуналка є суттєвими витратами для сімейного бюджету, подаватися на таку допомогу вже сьогодні”, – зазначив прем’єр.

Шмигаль зауважив, що оформити субсидію в Україні можна кількома способами, зокрема й онлайн через сайт Міністерства соціальної політики.