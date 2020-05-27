«Відстояти Андрія»: опубліковано заяву ПЕН-клубу щодо арешту одеського поета

Українські поети і письменники просять підтримати одеського активіста та поета Андрія Хаєцького, якого суд Одеси відправив у СІЗО на два місяці.

Про це йдеться в заяві українського ПЕН-клубу.

22 травня Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про взяття під варту на 2 місяці громадського активіста і поета Андрія Хаєцького. Його звинувачують у причетності до трагедії, яка сталася 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу і забрала життя 16 людей.

За словами членів українського ПЕН-клубу, на момент трагедії Андрій Хаєцький (з 18 листопада) не працював в коледжі і відповідно не міг бути відповідальним за стан протипожежної безпеки в навчальному закладі.

Союз письменників і поетів зазначає, що прокуратура Одеської області запевняє, що Андрій Хаєцький перебував на посаді до 2 грудня.

“Його звинувачують “у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, в результаті чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі”. Крім того, прокуратура базує своє звинувачення проти Хаєцького на тому, що він переховувався від правоохоронних органів і суду, що, за нашою інформацією, не відповідає дійсності: він з’являвся на допити у першу вимогу, а його місце роботи і місце проживання добре відомі слідчим” , – йдеться в заяві ПЕН-клубу і підкреслюється, що висунуті йому підозри безпідставні.

“Ми знаємо Андрія Хаєцького як принципову й порядну людину, активного учасника правозахисних кампаній, а також талановитого поета. Андрій Хаєцький має інвалідність 3-ї групи, раніше був прооперований на серці, йому встановлено протез мітрального клапана, і перебування в СІЗО є прямим ризиком для його здоров’я. Ми звертаємося до Одеського апеляційного суду із закликом неупередженого розгляду обрання запобіжного заходу”.

На момент виходу публікації заяву підписало 79 прозаїків та поетів.

Варто зазначити, що сторінці Андрія Хаєцького в Facebook опубліковано заклик зібратися в четвер під стінами Одеського апеляційного суду, щоб виступити на захист заарештованого.