Наразі центр Оттави паралізований, транспортні засоби та намети перекривають дороги. Так званий “Конвой свободи” був викликаний введенням минулого місяця нового правила, згідно з яким усі далекобійники повинні бути вакциновані, щоб перетнути кордон США та Канади. Одначе, протести переросли у ширші вимоги проти обмежень щодо охорони здоров’я в умовах епідемії COVID-19. Вимоги протестувальників посилилися навіть до відставки уряду прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Згідно зі словами Вотсона, протестувальники в центрі міста постійно провокують шум, користуються гудками та сиренами, запускають феєрверки та мітинг “перетворюють на вечірку”.