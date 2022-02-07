Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство BBC.
За словами мера столиці Канади, протести становлять загрозу безпеці місцевих жителів. Також надходили повідомлення про расові напади.
Наразі центр Оттави паралізований, транспортні засоби та намети перекривають дороги. Так званий “Конвой свободи” був викликаний введенням минулого місяця нового правила, згідно з яким усі далекобійники повинні бути вакциновані, щоб перетнути кордон США та Канади. Одначе, протести переросли у ширші вимоги проти обмежень щодо охорони здоров’я в умовах епідемії COVID-19. Вимоги протестувальників посилилися навіть до відставки уряду прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
Згідно зі словами Вотсона, протестувальники в центрі міста постійно провокують шум, користуються гудками та сиренами, запускають феєрверки та мітинг “перетворюють на вечірку”.
Поліція оголосила про посилення правоохоронних заходів. Зокрема, тепер існує опція арештів тих, хто намагається допомогти протестувальникам, приносячи їм такі запаси, як паливо, туалетний папір та продукти.
Низка місцевих жителів обурені протестами. Скарги варіюються від вантажівок, які заблокували рух в місті, до втрати доходу та побоювання переслідувань і навіть насильства.
- Нагадаємо, в Австрії планують штрафувати за відмову від обов’язкової вакцинації проти COVID-19 кожні 3 місяці. Мінімальний розмір штрафу становить 600 євро.