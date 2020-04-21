Колишній голова державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що йому готується підозра.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

“Найближчим часом влада збирається повідомити мені про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко”, – коротко прокоментував Роман Труба.

Наприкінці грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, згідно з яким був звільнений попередній керівник відомства Роман Труба.

Замість нього виконувати обов’язки очільниці Бюро була призначена Ірина Венедіктова.

На посаді голови ДБР Венедіктова запам’яталася низкою скандалів. Зокрема, через призначення своїм заступником колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича – Олександра Бабікова.