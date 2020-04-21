Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.
“Найближчим часом влада збирається повідомити мені про підозру. Виклик приймаю. Я відповім жорстко”, – коротко прокоментував Роман Труба.
Наприкінці грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезапуск Державного бюро розслідувань, згідно з яким був звільнений попередній керівник відомства Роман Труба.
Замість нього виконувати обов’язки очільниці Бюро була призначена Ірина Венедіктова.
На посаді голови ДБР Венедіктова запам’яталася низкою скандалів. Зокрема, через призначення своїм заступником колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича – Олександра Бабікова.
- Що стосується Романа Труби, то в Telegram-каналі “Трубу прорвало” раніше з’явилося чимало аудіозаписів розмов з голосом Романа Труби.
- Наприклад, 1 липня Роман Труба намагався правильно сформулювати пресреліз, щоб пояснити ЗМІ, що обшуки на телеканалі “Прямий” і екс-чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов не пов’язані між собою.
- У серпні Роман Труба обговорював розслідування справ, пов’язаних зі злочинами на Майдані з експрокурором Миколаївської області Андрієм Курисьом, якого називають “людиною Портнова”.