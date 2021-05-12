Сервіс доставки свіжих овочів та фруктів OVO у травні 2021 року презентує мобільну та веб-версію сайту ovo.ua, над якою команда найкращих професіоналів працювала останні півроку.

На правах реклами

Відкривши рік тому OVO, його засновники Роман Мелкумов та Степан Зіняков, перш за все, подбали, аби сервіс був доступним онлайн у час локдауну, тому перша веб-сторінка була створена всього за тиждень на базі конструктора сайтів Tilda Publishing. Це було тимчасове рішення, в пріоритеті був оперативний запуск сервісу, тож розробка повноцінної функціональної сторінки була розпочала через півроку – після детального аналізу поведінки клієнтів на сайті.

Сайт OVO 2.0 подібний до першої версії головною ідеєю: користувач почувається ніби в супермаркеті, коли все під рукою та інтуїтивно зрозуміло, що де лежить. Додано такий зручний фунціонал:

рядок пошуку;

зручний вибір ваги;

можливість лишати коментарі до покупок (уточнюючи, наприклад, додаткові/очікувані характеристики товару);

візуалізацію всіх можливих інтервалів доставки для найоптимальнішого вибору.

Проте родзинка ovo.ua – це всі категорії на головній сторінці, а це значить, щоб додати до кошика ту чи іншу позицію, не потрібно переходити на сторінку картки товару, купляти можна прямо з головної. Мінімізація необхідних для покупки кліків покликана зробити взаємодію з сервісом максимально зручною та зекономити час покупців, адже саме це і є місія OVO.

Із того, що лишається за лаштунками роботи сервісу OVO, – оновлення програмного забезпечення на складі, це набагато прискорює всі робочі процеси із компонування та трекінгу замовлень.

У найближчих планах команди OVO – додати на сайті до прилеглих до складу адрес у радіусі 3 км опцію доставки за годину. Також планується розширити сайт великим розділом із корисними рецептами (+ користувач отримає змогу додати до кошика всі необхідні інгредієнти на потрібну кількість порцій за кожним обраним рецептом).

До своєї першої річниці OVO також дарує покупцям партнерський кешбек від monobank: тепер клієнти, розплачуючись через дану банківську систему, отримають повернення 12% від кожної суми транзакції.