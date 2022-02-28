Президент України Володимир Зеленський заявив, що за п’ять днів російські війська завдали по Україні 56 ракетних ударів і 113 крилатих ракет.

Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.

Президент України зазначив, що станом на сьогодні російські війська жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Зеленський наголосив, що це очевидно був військовий злочин.

Він наголосив, що Харків – мирне місто, є мирні житлові квартали, немає військових об’єктів. Десятки свідчень очевидців доводять, що це не один фальшивий залп, а навмисне знищення людей: росіяни знали, де стріляють.

“За цей злочин обов’язково буде міжнародний трибунал — це порушення всіх конвенцій. Ніхто в світі не пробачить вам вбивства мирних українців”, – зазначив Зеленський.

Верховний Головнокомандуючий зауважив, що зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією, слід зупинити негайно, знищити економічно та показати, що людяність вміє себе захищати.