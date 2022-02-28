Про це йдеться у відеозверненні Володимира Зеленського.
Президент України зазначив, що станом на сьогодні російські війська жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Зеленський наголосив, що це очевидно був військовий злочин.
Він наголосив, що Харків – мирне місто, є мирні житлові квартали, немає військових об’єктів. Десятки свідчень очевидців доводять, що це не один фальшивий залп, а навмисне знищення людей: росіяни знали, де стріляють.
“За цей злочин обов’язково буде міжнародний трибунал — це порушення всіх конвенцій. Ніхто в світі не пробачить вам вбивства мирних українців”, – зазначив Зеленський.
Верховний Головнокомандуючий зауважив, що зло, озброєне ракетами, бомбами та артилерією, слід зупинити негайно, знищити економічно та показати, що людяність вміє себе захищати.
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на сьогодні виключає можливість запровадження так званої безпольотної зони над територією України.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наказ Путіна щодо приведення сил стримування його країни, зокрема й ядерну зброю, у стан підвищеної бойової готовності є частиною “небезпечної риторики”.
- Також союзники Північноатлантичного альянсу посилюють підтримку України – мова йде про зброю, фінанси та гуманітарну допомогу.
- Раніше представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що можливе прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО спричинить кроки у відповідь з боку Росії.