Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Окупантам не вдається укомплектувати свої підрозділи достатньою кількістю новобранців населенням тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.
“Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону”, – йдеться в повідомленні.
Спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками “добровольців” з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї, повідомили в ГУР.
Також відомо, що російсько-окупаційні війська цієї доби порушували режим припинення вогню п’ять разів. Внаслідок обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) постраждав один український військовослужбовець, якого шпиталізували.
- Нагадаємо, що 31 січня російські найманці на Донбасі відкрили вогонь зі стрілецької зброї по околицях населеного пункту Світлодарськ.
- На думку Державного секретаря США Ентоні Блінкена, українська влада може погодитись надати Донбасу “особливий статус”, але за певних умов.
- Нагадаємо, The Washington Post опублікував статтю про те, що Російська Федерація намагається перемістити увагу світу з питання української кризи на неоднозначні Мінські домовленості, які мають завершити війну на Донбасі.
- Також 54% українців вважають, що Мінські угоди потрібно переглянути та укласти нові. При цьому 21% опитаних вважає, що варто вийти з переговорного процесу та ухвалювати рішення без участі міжнародних посередників. Лише 12% переконані, що Україна має повністю виконати Мінські угоди.