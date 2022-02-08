На Донбасі почастішали сутички між озброєними окупантами та місцевими жителями через активізацію вербувальних центрів і напружену ситуацію в регіоні і нестачу людей для сепаратистських загонів.

Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Окупантам не вдається укомплектувати свої підрозділи достатньою кількістю новобранців населенням тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях.

“Зважаючи на зазначене, противник активізував набір найманців через мережу вербувальних центрів на території РФ з направленням їх для проходження служби за контрактом через неконтрольовані Україною ділянки кордону”, – йдеться в повідомленні.

Спостерігається загострення соціальної обстановки в населених пунктах тимчасового перебування російських найманців, що пов’язане з непоодинокими сутичками “добровольців” з місцевим населенням, зокрема з використанням зброї, повідомили в ГУР.

Також відомо, що російсько-окупаційні війська цієї доби порушували режим припинення вогню п’ять разів. Внаслідок обстрілів позицій Збройних сил України (ЗСУ) постраждав один український військовослужбовець, якого шпиталізували.