Ожеледиця на Андріївському узвозі: стало відомо, що сталося зі школяркою з популярного відео

Стало відомо ім'я героїні ролика з Андріївського узвозу про цілеспрямовану школярку, що кілька десятків разів марно намагалася підійнятися на вкриту льодом гірку, але не здалася.

Про це йдеться в репортажі телеканалу “Україна 24”.

Учора в Мережі поширилося відео з Андріївського узвозу, який сполучає Поділ зі Старим Києвом. Через несприятливі погодні умови крутий вкритий бруківкою Андріївський узвіз, як і решта вулиць Києва, вкрився льодяною скоринкою. Підійнятися стало майже неможливо, чимало людей у спробах зробити це набивали синці, що фіксували камери відеоспостереження.

Особливу увагу привернула школярка з рюкзаком, яка зробила кілька десятків спроб підійнятися узвозом. Вона весь час падала, але вставала і пробувала ще раз.

Журналісти “Україна 24” відшукали героїню ролика. Цю цілеспрямовану школярку звати Марія. Того вечора вона прямувала з Будинку дитячої творчості до брата. Однак її брат не міг до неї спуститися, а вона — підійнятися до нього.

Дівчинка розповіла, що загалом впала на узвозі 40 разів, однак серйозних ушкоджень не отримала.

“Коліно трошки [вдарила]”, — каже вона.

Дістатися до пункту призначення у дівчинки все ж вийшло. По неї прийшов брат і вони пішли разом.

Інна Моїсеєнко, мати дівчинки розповідає, що попри те, що дитина не забилася, дивитися відео без сліз вона не могла.