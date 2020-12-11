Ожеледиця на Андріївському узвозі: стало відомо, що сталося зі школяркою з популярного відео

Про це йдеться в репортажі телеканалу “Україна 24”.
Учора в Мережі поширилося відео з Андріївського узвозу, який сполучає Поділ зі Старим Києвом. Через несприятливі погодні умови крутий вкритий бруківкою Андріївський узвіз, як і решта вулиць Києва, вкрився льодяною скоринкою. Підійнятися стало майже неможливо, чимало людей у спробах зробити це набивали синці, що фіксували камери відеоспостереження.
Особливу увагу привернула школярка з рюкзаком, яка зробила кілька десятків спроб підійнятися узвозом. Вона весь час падала, але вставала і пробувала ще раз.
Журналісти “Україна 24” відшукали героїню ролика. Цю цілеспрямовану школярку звати Марія. Того вечора вона прямувала з Будинку дитячої творчості до брата. Однак її брат не міг до неї спуститися, а вона — підійнятися до нього.
Дівчинка розповіла, що загалом впала на узвозі 40 разів, однак серйозних ушкоджень не отримала.
“Коліно трошки [вдарила]”, — каже вона.
Дістатися до пункту призначення у дівчинки все ж вийшло. По неї прийшов брат і вони пішли разом.
Інна Моїсеєнко, мати дівчинки розповідає, що попри те, що дитина не забилася, дивитися відео без сліз вона не могла.
“Мені не було смішно. Слава богу, що закінчилося добре. У Маші дуже спортивний характер”, — зазначила вона.
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