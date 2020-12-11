Covid-19 Україна

оновлено 11.12.2020 о 22:02

Всього:

872228 (+13514)

Хворіють:

377125 (+13514)

Вилікувались:

480348 (+15327)

Померло:

14755 (+285)

22:17 Гріє звірів у дуплах: організатори пояснили, чому головну ялинку країни прикрашає капелюх
21:42 Тейлор Свіфт випустила другий за рік альбом і новий відеокліп
21:23 Ожеледиця на Андріївському узвозі: стало відомо, що сталося зі школяркою з популярного відео
21:00 Гайді Клум вперше з’явилася на обкладинці Vogue з 16-річною донькою
20:58 Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics за $1,1 млрд
20:44 Стильно й вишукано: зірка серіалу «Емілі в Парижі» знялася у розкішній фотосесії
20:32 «Архітектурний колапс»: За 9 місяців після ліквідації ДАБІ уряд хоче відновити контроль на місцях, Асоціація міст підтримує
20:17 ВООЗ звинуватили у змові з Італією після зникнення звіту про неготовність до пандемії
19:40 Як обрати потрібний тест на коронавірус: пояснення МОЗ
19:29 «Зоряні війни»: Хейден Крістенсен знову зіграє Дарта Вейдера в серіалі Disney+
19:26 Фото статевих органів «для релаксу студентів»: як викладач «Львівської політехніки» опинився в центрі скандалу
18:58 Журнал Time назвав найкращого виконавця 2020 року
18:28 Без розрізів: у Львові робот-хірург Da Vinci успішно прооперував першого пацієнта, – фото
18:21 Mastercard та Visa заборонили фінансові операції на PornHub
17:55 Заочний арешт та міжнародний розшук: Росія розпочала переслідування нацгвардійця Марківа
17:40 НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо «слуги народу» Куницького – «Схеми»
16:46 Вакцину AstraZeneca випробують спільно з російською «Спутник V»
15:18 Серіал «Розповідь служниці» продовжили на п'ятий сезон
14:45 Австралія зупинила випробування вакцини проти COVID-19 через неправдиві тести на ВІЛ
14:41 Samsung готує презентацію лінійки Galaxy S21: відома дата
14:19 У МОЗ радять українцям утриматися від подорожей на новорічні свята
14:07 Кендіс Кінг з «Щоденників вампіра» стала мамою вдруге
14:05 В Латвії від COVID-19 помер відомий корейський режисер Кім Кі Дук
13:36 Netflix показав фінальний трейлер драми «Північне небо»
13:30 «Я – гаряча людина»: мер Черкас Бондаренко публічно вибачився перед Зеленським
Партнерський матеріал
13:01 Відбувся Trans4mation week – головна подія про Industry 4.0 в Східній Європі
12:01 Джон Ледженд удостоєний міжнародної премії ООН

Ожеледиця на Андріївському узвозі: стало відомо, що сталося зі школяркою з популярного відео

Стало відомо ім'я героїні ролика з Андріївського узвозу про цілеспрямовану школярку, що кілька десятків разів марно намагалася підійнятися на вкриту льодом гірку, але не здалася.

П’ятниця, 11 грудня 2020, 21:23

Про це йдеться в репортажі телеканалу “Україна 24”. 

Учора в Мережі поширилося відео з Андріївського узвозу, який сполучає Поділ зі Старим Києвом. Через несприятливі погодні умови крутий вкритий бруківкою Андріївський узвіз, як і решта вулиць Києва, вкрився льодяною скоринкою. Підійнятися стало майже неможливо, чимало людей у спробах зробити це набивали синці, що фіксували камери відеоспостереження.

Особливу увагу привернула школярка з рюкзаком, яка зробила кілька десятків спроб підійнятися узвозом. Вона весь час падала, але вставала і пробувала ще раз.

Журналісти “Україна 24” відшукали героїню ролика. Цю цілеспрямовану школярку звати  Марія. Того вечора вона прямувала з Будинку дитячої творчості до брата. Однак її брат не міг до неї спуститися, а вона — підійнятися до нього.

Дівчинка розповіла, що загалом впала на узвозі 40 разів, однак серйозних ушкоджень не отримала.

“Коліно трошки [вдарила]”, — каже вона.

Дістатися до пункту призначення у дівчинки все ж вийшло. По неї прийшов брат і вони пішли разом.

Інна Моїсеєнко, мати дівчинки розповідає, що попри те, що дитина не забилася, дивитися відео без сліз вона не могла.

“Мені не було смішно. Слава богу, що закінчилося добре. У Маші дуже спортивний характер”, — зазначила вона.

Теги: Kyiv, відео, Київ, негода, ожеледь, Андреевский спуск

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись