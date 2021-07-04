Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА.
Зазначається, що у медичній карті пацієнта не було вказано жодних хронічних захворювань.
Попередньо встановлено, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.
“Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. Повідомляємо, що 2 липня мобільною бригадою було вакциновано 138 людей, НППІ на даний час не зареєстровано. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний”, – йдеться у заяві.
Втім, розслідування смерті чоловіка триває. Наразі експерти чекають на результати морфо-гістологічних досліджень.
Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.
Щеплення проти COVID-19 чоловіку було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована.
О 17:00 у пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрату свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи, але о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.
24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу. Аналогічний центр відкрили і у Львові на базі стадіону “Арена Львів”. 6 червня Центри масової вакцинації від коронавірусу запрацювали ще у 7 українських містах.