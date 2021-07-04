Попередні результати судово-медичної експертизи вказали, що причиною смерті 47-річного чоловіка після щеплення вакциною Pfizer/BioNTech, була гостра серцево-судинна недостатність.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА.

Зазначається, що у медичній карті пацієнта не було вказано жодних хронічних захворювань.

Попередньо встановлено, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку та тромбозу у чоловіка не виявлено.

“Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19. Повідомляємо, що 2 липня мобільною бригадою було вакциновано 138 людей, НППІ на даний час не зареєстровано. У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний”, – йдеться у заяві.

Втім, розслідування смерті чоловіка триває. Наразі експерти чекають на результати морфо-гістологічних досліджень.

Нагадаємо, що вчора Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу препаратом Pfizer.

Щеплення проти COVID-19 чоловіку було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом 1 години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована.

О 17:00 у пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрату свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи, але о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.