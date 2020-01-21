Про це йшла мова в американському телешоу “Доброго ранку, Америка” за участю Осборна.

За словами 71-річного музиканта, діагноз був поставлений йому після інциденту, який мав місце в 2019 році. Тоді Осборн впав у ванній кімнаті, отримавши серйозні травми.

“Це було жахливо складно для всіх нас. Мені довелося зробити операцію на моїй шиї, яка зламала мені всі нерви. Я дізнався, що у мене легка форма…”, — сказав Осборн.

“Це Паркінс II, яка є формою [хвороби] Паркінсона. Існує так багато різних типів хвороби Паркінсона. Це не смертний вирок, але він впливає на певні нерви в вашому тілі. У тебе хороший день, хороший день, потім дійсно поганий день”, — продовжила його дружина Шерон.

Музикант протягом року намагався приховувати прояви хворобу і це було болісно для нього.

“Сховати щось складно — ти ніколи не відчуваєш себе так, як повинен, відчуваєш провину. Я не розбираюся в секретах. Я не можу більше ходити з цим. Наче в мене закінчуються виправдання. Тепер я відчуваю себе краще, тому що змирився з тим, що у мене випадок з хворобою Паркінсона”, — поділився він.

Осборн розповів, що зараз його самопочуття є набагато кращим, ніж в лютому минулого року.

“Я приймаю безліч ліків, в основному через цю операції. У мене оніміння в руці після операції, мої ноги стають холодними. Я не знаю, чи Паркінсон це. Це проблема, тому що вони перерізали нерви, коли зробили операцію. Це дивне почуття. … Виходячи з досвіду робітничого класу, я ненавиджу розчаровувати людей. я ненавиджу не робити свою роботу. Коли я бачу, як моя дружина йде на роботу, мої діти йдуть на роботу — це засмучує мене, тому що я не можу допомагати своїй сім’ї. Зараз я набагато краще, ніж в минулому лютому. я був в шоковому стані”, — зазначив співак.

Зазначимо, в 2019 році через хворобу Оззі Осборну довелося перенести ряд концертів. Тепер він готовий повернутися на сцену, його тур почнеться в травні 2020 року.

У січні 2020 року Оззі Осборн виклав нову пісню Ordinary man, яку виконав разом з Елтоном Джоном.

Довідка. Хвороба Паркінсона — хронічне неврологічне захворювання, що прогресує повільно та є характерним для осіб старшої вікової групи. Основними симптомами хвороби є непіддатливість м’язів, тремор та нестійкість тіла.

Захворювання викликане прогресуючим руйнуванням та загибеллю нейронів, що виробляють нейромедіатор дофамін. Наразі у медиків немає ефективних методів лікування, проте прийом спеціальних препаратів і оперативне лікування можуть допомогти зменшити прояв симптомів хвороби та сповільнити її прогресування.