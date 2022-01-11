У Чернівцях патрульні зупинили начальника управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області В'ячеслава Єфтенія. Як зазначається, поліціянти виявили, що чоловік мав ознаки сп'яніння. Чиновник намагався переконати поліціянтів відпустити його, назвавши свою посаду і звання.

Відповідне відео оприлюднило одеське видання “Думская”.

Інцидент стався ще у ніч проти суботи, 8 січня, але про нього стало відомо лише після публікації відео із камер патрульних.

Зупинили полковника через проїзд на заборонний знак. Проте, під час розмови з водієм патрульні зауважили у того ознаки сп’яніння.

На записі видно, як водій намагається переконати поліціянтів відпустити його, назвавши свою посаду і звання.

Офіцер кермував Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартість якого становить близько 200 тисяч євро. У його декларації такого транспортного засобу немає.

Полковник поліції не заперечував своєї вини, але тест на алкогольне сп’яніння відмовився проходити, запропонувавши натомість посадити за кермо дружину.