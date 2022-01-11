Відповідне відео оприлюднило одеське видання “Думская”.
Інцидент стався ще у ніч проти суботи, 8 січня, але про нього стало відомо лише після публікації відео із камер патрульних.
Зупинили полковника через проїзд на заборонний знак. Проте, під час розмови з водієм патрульні зауважили у того ознаки сп’яніння.
На записі видно, як водій намагається переконати поліціянтів відпустити його, назвавши свою посаду і звання.
Офіцер кермував Mercedes G 63 AMG 2020 року випуску, вартість якого становить близько 200 тисяч євро. У його декларації такого транспортного засобу немає.
Полковник поліції не заперечував своєї вини, але тест на алкогольне сп’яніння відмовився проходити, запропонувавши натомість посадити за кермо дружину.
- Нагадаємо, 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі. 12 грудня Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення заступника міністра. 13 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- 28 грудня Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування щодо низки справ стосовно Олександра Гогілашвілі, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.