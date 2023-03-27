26 березня колона з п’яти машин З-СТС 34-ї окремої мотострілецької бригади їхала в напрямку тимчасово окупованого Криму. Втім, дістатися до зони бойових дій так і не змогли.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.

За офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило “перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони”.

Як результат – чотири з п’яти машин потребують значного ремонту.

У ГУР зауважили, що російські бронеавтомобілі їхали до Херсонської області і мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу.

Окрім цього, протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу “Орлан-10”. Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Станом на 27 березня воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 170 тисяч російських солдатів, з яких 610 – протягом доби.

Довідка. З-СТС “Ахмат” створили спеціально на замовлення однієї з силових структур Чечні після початку бойових дій в Україні. Це “захищений спеціальний транспортний засіб” (рос. “З-СТС”), який з’явився у росіян влітку 2022 року. Час розробки – 25 днів.

Машина виконана на серійному вантажному шасі “КамАЗ-5350”. Модуль її броньованого корпусу монтується одразу на раму шасі. На даху встановлено люк з туреллю для кулемета або іншої зброї.

Екіпаж та особовий склад розміщується в загальному модулі. Чотири місця розташовані в два ряди, як в звичайному автомобілі, а ще шість – у кормовій частині вздовж бортів.

Повідомлялось, що захист бронеавтомобіля аналогічний автомобілю “Тайфун”. Машина виконана з російських комплектуючих, а особовий склад не потрібно спеціально навчати, оскільки в автомбілі немає складних електронних систем.