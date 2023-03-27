Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ.
За офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило “перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони”.
Як результат – чотири з п’яти машин потребують значного ремонту.
У ГУР зауважили, що російські бронеавтомобілі їхали до Херсонської області і мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу.
Окрім цього, протягом доби наші воїни збили ворожий БпЛА типу “Орлан-10”. Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.
Станом на 27 березня воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 170 тисяч російських солдатів, з яких 610 – протягом доби.
Довідка. З-СТС “Ахмат” створили спеціально на замовлення однієї з силових структур Чечні після початку бойових дій в Україні. Це “захищений спеціальний транспортний засіб” (рос. “З-СТС”), який з’явився у росіян влітку 2022 року. Час розробки – 25 днів.
Машина виконана на серійному вантажному шасі “КамАЗ-5350”. Модуль її броньованого корпусу монтується одразу на раму шасі. На даху встановлено люк з туреллю для кулемета або іншої зброї.
Екіпаж та особовий склад розміщується в загальному модулі. Чотири місця розташовані в два ряди, як в звичайному автомобілі, а ще шість – у кормовій частині вздовж бортів.
Повідомлялось, що захист бронеавтомобіля аналогічний автомобілю “Тайфун”. Машина виконана з російських комплектуючих, а особовий склад не потрібно спеціально навчати, оскільки в автомбілі немає складних електронних систем.
- На території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.
- Українські розвідники вважають, що російська окупаційна “адміністрація” у Криму розпочала вивозити своїх рідних з півострова.
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