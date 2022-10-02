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П’ять бригад Сил тероборони ЗСУ отримали Бойові прапори

2 жовтня п'ять бригад Сил територіальної оборони Збройних Сил України отримали Бойові прапори. Бойові прапори командирам військових частин вручали перший заступник міністра оборони України генерал-полковник Іван Руснак та Командувач Сил ТрО ЗСУ генерал-майор Ігор Танцюра.

Неділя, 2 жовтня 2022, 21:44
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Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Зауважується, що вручення Бойових прапорів — це визнання бойових заслуг підрозділу. Знамена малинового кольору (як кольори козацьких стягів малинової барви) із написом “За Україну, за її волю” та назвою підрозділу отримали бригади, які відзначилися у боях:

  • 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних Сил України
  • 108-ма Дніпропетровська окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
  • 110-та Запорізька окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
  • 115 окрема Житомирська бригада Сил територіальної оборони ЗСУ
  • 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Сили територіальної оборони взяли до своїх лав понад сто тисяч українців, які, разом з іншими видами й родами військ ЗСУ, захищали Київ, Суми та Чернігів, пильнують рубежі на півночі, тримають оборону Харкова, Миколаєва та Запоріжжя, звільняють Харківщину, Донеччину та Херсонщину.

Завдяки сміливості та стійкості наших воїнів було зламано плани ворога, наголосили у Генштабі.

Теги: Бойові прапори, визнання, Генштаб, ЗСУ, тероборона

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