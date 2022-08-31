У спільній заяві країни Балтії, Польща та Фінляндія зажадали від Єврокомісії запропонувати "відповідні заходи щодо віз", які "рішуче скоротять потік російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони".

Про це повідомляє DW.

“Поки такі заходи не будуть вжиті на рівні ЄС, ми розглянемо можливість введення тимчасових заходів на національному рівні, щоб розв’язати невідкладні питання громадської безпеки, пов’язані зі зростанням припливу російських громадян через наші кордони”, – наголосили в документі.

Автори заяви зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до їхніх країн в’їхало близько 700 тис. росіян, більшість із яких — туристи, які використовують прикордонні з РФ держави як ворота для поїздок до західних країн ЄС на відпочинок. У зверненні переконують, що це може стати серйозною загрозою громадській безпеці.

Не прийшовши до консенсусу з приводу повної заборони на видачу віз росіянам, міністри закордонних справ країн ЄС мають намір скористатися зустріччю в Празі, що проходить у середу, щоб домовитися про припинення дії угоди з Москвою про спрощення візового режиму від 2007 року. Цю ідею зокрема напередодні озвучила голова зовнішньополітичного відомства Німеччини Анналена Бербок.

Подібний захід зробить візи для росіян дорожчими, вимагатиме більше підтверджуючих документів і збільшить час очікування, що дозволить ретельніше перевірити, на якій підставі було подано заявку та якою є близькість заявника до російського уряду. У заяві п’яти країн зазначили, що таке призупинення є “необхідним першим кроком”, але воно не завадить їм шукати жорсткіші заходи для скорочення припливу росіян, які в’їжджають до їхніх країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наполягає на повній забороні на в’їзд російських туристів до країн ЄС. Він наголосив, що час напівзаходів закінчився. Як вважає глава українського зовнішньополітичного відомства, така заборона була б доречною, оскільки більшість росіян підтримали агресивну війну проти України.

“Лише жорстка та послідовна політика може призвести до результатів”, – зазначив він у листі агентству Reuters у другий день неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі.

В РФ засудили ідею заборонити видачу віз та назвали крок “повністю позбавлений підстав”. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, заявив 30 серпня, що запропоновані заходи є “набором ірраціональностей, що межують з божевіллям” і пригрозив заходами у відповідь.