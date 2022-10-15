Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія вважають, що Євросоюз повинен запровадити проти Білорусі такі самі санкції, як проти Росії.

Про це повідомляє PolskieRadio.

За даними видання, така ініціатива про синхронізацію обмежень міститься у пропозиціях до дев’ятого пакета антиросійських санкцій, які направили до Єврокомісії Польща, Литва, Естонія, Латвія та Ірландія.

Синхронізація санкцій, введених проти Росії та Білорусі, вже деякий час обговорюється в Брюсселі. За словами дипломатів ЄС, існує дві мети цієї ініціативи: перша – це якомога сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві у повномасштабній війні проти України, а друга – не дати можливості росіянам обійти санкції.

“Питання полягає у тому, чи буде одностайна згода всіх країн ЄС після того, як Росія атакувала цивільні цілі в Україні з території Білорусі”, – зауважили у виданні.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що стосовно пропозицій подальших санкцій проти Росії, то вони передбачають заборону на імпорт діамантів з РФ, заборону на використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС і заборону на продаж нерухомості росіянам. Це санкції, які були вилучені з восьмого пакета санкцій під час переговорів.

Крім того, п’ять країн підтвердили свою пропозицію про відключення всіх російських банків від глобальної системи фінансових розрахунків SWIFT, введення санкцій щодо атомної енергетики та обмеження на інші послуги.

Нагадаємо, що 5 жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що країни-члени Європейського Союзу погодили восьмий пакет санкцій проти РФ. Восьмий пакет санкцій має створили правову основу для встановлення лімітів цін на нафту й заборонить громадянам ЄС входити до керівних органів російських державних підприємств.

Також це відповідь на подальшу ескалацію агресії Кремля проти України. Нові торговельні обмеження, які мають охопити подальші заборони на імпорт російської продукції, позбавлять Росію 7 млрд євро доходу. Крім того, розширено перелік товарів, експорт яких заборонено — електронні компоненти та хімікати, які використовуються у військовій та авіаційній промисловості.