Джерело: Повітряне командування “Південь”.
Йдеться про три ударних БпЛА “Ланцет”, один БпЛА “Мерлін-ВР” та один розвідувальний “Орлан-10”.
На фото нижче військові показали уламки збитих ударних дронів “Ланцет”.
У ніч на 20 травня російські окупаційні війська вкотре намагались атакувати Київ дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені, проте є руйнування у різних районах столиці внаслідок падіння уламків.
- Станом на 20 травня 482 дитини загинуло та понад 980 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках відбулось понад 80 бойових зіткнень. Найзапекліші бої велись за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 525 осіб, ще 3 554 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.