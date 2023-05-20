Джерело: Повітряне командування “Південь”.

Йдеться про три ударних БпЛА “Ланцет”, один БпЛА “Мерлін-ВР” та один розвідувальний “Орлан-10”.

На фото нижче військові показали уламки збитих ударних дронів “Ланцет”.

Фото: Повітряне командування “Південь”

Фото: Повітряне командування “Південь”

У ніч на 20 травня російські окупаційні війська вкотре намагались атакувати Київ дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені, проте є руйнування у різних районах столиці внаслідок падіння уламків.