зіткнень. Найзапекліші бої велись за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.

на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках відбулось понад 80 бойових

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників

загинуло 1 525 осіб, ще 3 554 особи зазнали поранень

. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.