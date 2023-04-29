Станом на 430 день повномасштабного російського вторгнення в українському топі стримінгового сервісу Apple Music вагому кількість місць досі посідають російські пісні. #Букви зібрали дані про позицію цих артистів щодо агресії РФ.

Про це повідомляють #Букви.

Так, 4 місце в українському топі Apple Music посідають Kravz & Гио ПиКа.

Kravz — російський виконавець, який у 2014 році коментував анексію Криму так: “Треба віддати належне нашому правителю [Путіну] за me, що він повернув Крим. Як би його всі не любили, це було великим рішенням крутого правителя, тим більше, що Крим завжди був нашим”.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну Kravz не коментував.

Також Гио ПиКа займає 22 позицію у топі.

Гио Пика — осетин, у 1991-му році з Грузії переїхав до Москви, оскільки там почалася війна.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну не коментував.

9 місце посідає російський репер MACAN. На початку повномасштабного російського вторгнення він опублікував у своєму Instagram прапор Росії та України, який згодом видалив.

На одному з концертів він назвав війну Росії з Україною”конфліктом” і наголосив, що “росіяни й українці — два братніх народи”. Зараз він на гастролях у Росії.

10 місце — Jakone & SCIRENA. “Яконе” або Арам Байталов — російський виконавець з Ростова-на-Дону. Він також не став коментувати повномасштабне вторгнення Росії в Україну і зараз знаходиться на гастролях у Росії.

SCIRENA — російська виконавиця, яка теж не коментувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

28 місце Basta & HammAli & Navai. Баста також посідає 38-е місце в рейтингу з артисткою MONA. Російський репер Баста, який назвався наполовину українцем, не спочатку не коментував початок повномасштабного російського вторгнення.

Пізніше в інтерв’ю російській блогерці Анастасії Івлєвій він сказав про російсько-українську війну так: “Давайте далі дивитися кіно”.

Він також виступав у вже анексованому Росією Криму і сказав про Революцію Гідності: “що може змусити людей розстрілювати своїх співгромадян і спалювати місто, в якому вони живуть?”

Російський дует ХаммАлі та Наваї не коментував повномасштабне вторгнення Росії в Україну. MONA — російська виконавиця не прокоментувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

32 місце OG BUDA або Григорій Ляхов — російський виконавець з Тюмені. На початку повномасштабного вторгнення він заявив: “Я не політик і не політолог, я художник і я проти війни. Я не знаю, що сказати правильно, а що ні, але те, що зараз відбувається — це повна катастрофа. Бажаю всім мирного неба над головою і щоб це все якнайшвидше закінчилось. Україна — наші брати”.

Тиждень тому він дав концерти, зокрема в Москві.

95 місце — АВГ і татар. A.V.G & Tatar — російські артисти. Вони не коментували повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

42 місце — ТONI, Andro, ELMAN & MONA.

TONI — російський виконавець. Повномасштабне російське вторгнення в Україну не коментував. Andro — російський виконавець родом з Києва. Повномасштабне російське вторгнення в Україну не коментував.

ELMAN російський виконавець родом з Азербайджану. Повномасштабне російське вторгнення в Україну не коментував.

46, 53, 61, 74, 86, 87, 89 місця — Scryptonite — казахський репер. У травні 2022 року Scryptonite взяв участь у благодійному фестивалі Blago Fest на підтримку України.

На концерті в Алмати в липні 2022 року, через 5 місяців після повного російського вторгнення, він заявив: “Я хотів би розпочати концерт з хвилини мовчання за пам’яті загиблих під час січневих подій [протести в Казахстані] і пам’яті людей, які гинуть в Україні”.

У серпні 2022 року благодійний фонд Марії Єфросиніної “Masha Foundation” повідомив, що виконавець пожертвував 20 тисяч доларів.

58 місце — Монеточка. Російська співачка Монеточка або Ліза Гірдимова покинула РФ разом зі своїм чоловіком і продюсером Віктором Ісаєвим після початку повномасштабного російського вторгнення через відсутність свободи слова.

Він продовжує виступати для своєї російськомовної аудиторії в інших країнах світу. Разом із російським репером Noize MC вони дали серію благодійних концертів для України. Усі кошти, ймовірно, пішли на допомогу українським іммігрантам.