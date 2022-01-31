Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.

“Пʼята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями очікуємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів зі США!” – написав міністр оборони.

Це вже п’ята партія військової допомоги Україні, котру президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.