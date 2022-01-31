31 січня в Україну прибув новий військовий вантаж із партією боєприпасів у рамках військово-технічної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.

“Пʼята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями очікуємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів зі США!” – написав міністр оборони.

The 5th bird in Kyiv! Another 84 tons of ammunition of various calibers! In the next few days we are waiting for the next cargo of defense weaponry from our friends from the USA! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hkUD0TwNN6 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 31, 2022

Це вже п’ята партія військової допомоги Україні, котру президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.

Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.