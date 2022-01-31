Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков у Twitter.
“Пʼята пташка в Києві! Ще 84 тонни боєприпасів різного калібру! Найближчими днями очікуємо на черговий вантаж оборонної зброї від наших друзів зі США!” – написав міністр оборони.
The 5th bird in Kyiv! Another 84 tons of ammunition of various calibers! In the next few days we are waiting for the next cargo of defense weaponry from our friends from the USA! 🇺🇦🤝🇺🇸@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hkUD0TwNN6
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 31, 2022
Це вже п’ята партія військової допомоги Україні, котру президент США Джо Байден затвердив у грудні 2021 року. Наприкінці 2021 року США схвалили виділення Україні додаткової допомоги. Уряд вирішив надати 200 мільйонів доларів, не анонсуючи виділення коштів. Загалом США передали Україні військової допомоги на понад 2,7 мільярда доларів із 2014 року.
Проте, в Адміністрації президента США Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну. Обговорюють надання більшої кількості зброї та боєприпасів на тлі можливої ескалації військової агресії Росії.
- Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки розширили до 300 млн доларів допомогу Збройним Силам України на 2022 рік.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- 23 січня в Україну прибув другий літак зі зброєю від США, на борту якого знаходиться понад 80 тонн вантажу.
- 25 січня прибув новий військовий вантаж із комплексами Javelin від США на суму $200 мільйонів.
- 28 січня стало відомо про четвертий літак, котрий доставив партію боєприпасів до України в межах військово-технічної допомоги з боку США.
- Окрім цього, США мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.