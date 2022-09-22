У межах обміну з полону повернули п’ятьох громадян Британії, а саме Ейдена Есліна, Шона Піннера, Джона Хардінга, Ділана Хілі та Ендрю Хілла. Загалом звільнено з полону 10 іноземних військових.

Reuters писало, що повернулися з полону громадяни США, Великобританії, Швеції, Хорватії та Марокко. Перемовини щодо їхнього визволення відбулися за посередництва принца Саудівської Аравії.

“Надзвичайно приємна новина про те, що п’ятьох громадян Великої Британії, яких утримували підтримувані Росією агенти на сході України, безпечно повернули, що поклало край місяцям невизначеності та страждань для них та їхніх родин”, – написала прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс у Twitter.

Зазначимо, що раніше бойовики так званої “ДНР” неодноразово погрожували смертною карою. 17 липня Джон Хардінг, який був парамедиком у лавах полку “Азов”, повідомляв про такі наміри з боку проросійських найманців. Він перебував у лавах “Азову” з 2018 року. Стосовно Шона Піннера та Ейдена Асліна, а також шведа та хорвата, бойовики заявляли про смертну кару. ООН назвала таке рішення воєнним злочином.

Терористи звинувачували Джона Хардінга, Ділана Хілі та Ендрю Хілла у найманстві. Варто зазначити, що у середині липня помер полонений громадянин Великої Британії Пол Юрі. Він разом з іншим волонтером, Діланом Хілі допомагали людям в Україні.