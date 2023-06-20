Сьогодні, 20 червня, стало відомо імена п'ятьох людей, які зникли безвісти на підводному човні в Атлантичному океані. В них залишилось кисню на декілька днів.

Джерело: Dailymail

48-річний Шахзада Давуд, британський член правління благодійної організації Prince’s Trust, і його 19-річний син Сулеман Давуд перебували на борту підводного судна, яке везло туристів оглянути знаменитий затонулий корабель під водою. Вони втратили сигнал у темряві в глибинах Атлантичного океану.

Родина Шахзада та Сулемана Давудів зараз очікує будь-яких новин про них.

«Ми дуже вдячні за турботу, яку виявляють наші колеги та друзі і хочемо попросити всіх молитися за їхню безпеку».

Сім’я Давуд є однією з найбагатших у Пакистані.

Встановлено, що на судні також був британський мільярдер Геміш Гардінг. Поль-Анрі Наржоле, французький всесвітньо відомий дослідник, теж на борту. П’ятим членом екіпажу є генеральний директор OceanGate Стоктон Раш.

Зараз рятувальники зі США та Канади намагаються знайти судно. Вважається, що підводний човен має достатньо кисню, щоб протриматися під водою до 12:00 (за британським часом) четверга, 22 червня.