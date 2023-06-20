Джерело: Dailymail
48-річний Шахзада Давуд, британський член правління благодійної організації Prince’s Trust, і його 19-річний син Сулеман Давуд перебували на борту підводного судна, яке везло туристів оглянути знаменитий затонулий корабель під водою. Вони втратили сигнал у темряві в глибинах Атлантичного океану.
Родина Шахзада та Сулемана Давудів зараз очікує будь-яких новин про них.
«Ми дуже вдячні за турботу, яку виявляють наші колеги та друзі і хочемо попросити всіх молитися за їхню безпеку».
Сім’я Давуд є однією з найбагатших у Пакистані.
Встановлено, що на судні також був британський мільярдер Геміш Гардінг. Поль-Анрі Наржоле, французький всесвітньо відомий дослідник, теж на борту. П’ятим членом екіпажу є генеральний директор OceanGate Стоктон Раш.
Зараз рятувальники зі США та Канади намагаються знайти судно. Вважається, що підводний човен має достатньо кисню, щоб протриматися під водою до 12:00 (за британським часом) четверга, 22 червня.
- В Атлантичному океані зник підводний човен, котрий використовували для огляду уламків “Титаніка”. Триває пошукова операція.