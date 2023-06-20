Сьогодні, 20 червня, стали відомими імена п'ятьох людей, які зникли безвісти на підводному човні в Атлантичному океані. У них залишилось кисню на декілька днів.

Джерело: Dailymail

48-річний Шахзада Давуд, член правління благодійної організації Prince’s Trust, і його 19-річний син Сулеман Давуд перебували на борту підводного судна, яке везло туристів оглянути знаменитий затонулий корабель під водою. Вони втратили сигнал у темряві в глибинах Атлантичного океану.

Родина Шахзада та Сулемана Давудів зараз очікує будь-яких новин про них.

«Ми дуже вдячні за турботу, яку виявляють наші колеги та друзі, і хочемо попросити всіх молитися за їхню безпеку».

Сім’я Давуд є однією з найбагатших у Пакистані.

Встановлено, що на судні також був британський мільярдер Геміш Гардінг. Поль-Анрі Наржоле, французький всесвітньо відомий дослідник, теж на борту. П’ятим членом екіпажу є генеральний директор OceanGate, фірми, яка організувала цей рейс, Стоктон Раш.

Зараз рятувальники зі США та Канади намагаються знайти судно. Вважається, що підводний човен має достатньо кисню, щоб протриматися під водою до 12:00 (за британським часом) четверга, 22 червня.