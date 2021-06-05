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П’ятеро загиблих та 15 поранених: у Китаї чоловік з ножем напав на пішоходів

У китайській провінції Аньхой озброєний ножем чоловік скоїв напад на натовп. Повідомляється про п’ятьох жертв.

Субота, 5 червня 2021, 18:35

Про це пише газета Global Times.

Інцидент трапився у суботу, 5 червня. В службу підтримки міста Аньцина надійшло повідомлення про те, що чоловік з ножем скоїв напад на пішоходів поблизу вулиці Ренмін-Роуд. Поліція негайно виїхала на місце події.

В результаті нападу п’ятеро людей загинули та щонайменше 15 – отримали поранення. Всіх потерпілих госпіталізували.

Нападника оперативно арештували. Наразі поліція не коментує інцидент та не називає причини нападу.

Нагадаємо, що 29 квітня чоловік з ножем напав на дитячий садок в Гуансі-Чжуанському автономному районі на півдні Китаю, внаслідок чого двоє дітей загинули і ще 16 осіб були поранені.

За останні роки Китай зіткнувся з серією нападів з ножем на школи. Як правило, напади здійснювали люди, які страждають психічними захворюваннями або які прагнуть помститися посадовим особам.

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Теги: жертви, Китай, напад, ніж

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