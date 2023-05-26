Джерело: Офіс генерального прокурора України.
Київська міська прокуратура та Печерська окружна прокуратура м. Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох військовослужбовців РФ, які розстріляли 10 цивільних автомобілів із мирними мешканцями у смт Гостомель Київської області.
За даними слідства, 25 лютого 2022 року військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецьк Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в смт Гостомель.
Під час свого перебування в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, російські військові упродовж понад шести годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Люди намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро осіб, ще шестеро зазнали поранень.
Під час слідства встановлено 11 потерпілих та 41 свідка, призначено 57 експертиз, проведено 9 слідчих експериментів. Крім того, правоохоронці отримали відео з камер, розташованих поруч із місцем злочину, а також відеозапис свідка жахливих подій.
За результатами проведення комплексу слідчих дій прокурори та слідчі здобули докази на підтвердження умисних вбивств цивільного населення російською армією.
Слідством ідентифіковано п’ятьох військовослужбовців РФ – це командир підрозділу ЗМОП РФ по Красноярському краю, його заступник та військовослужбовець з-поміж командного складу управління “Росгвардії” по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільних, а також двоє військовослужбовців ЗМОП та “Росгвардії”.
Російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Слідство в частині встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних в Гостомелі, триває.
- За матеріалами Служби безпеки України, 12 років за ґратами проведе колаборант із “Харківського МВС РФ”, який брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська.
- За матеріалами СБУ, до 12 років позбавлення волі засуджено генерала і полковника РФ, які командували підривом Північнокримського каналу.
- За матеріалами СБУ суд наклав арешт на риболовецький траулер “Бухта Соколовская”, який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.