В Україні судитимуть п’ятьох російських військовослужбовців, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями у Гостомелі.

Джерело: Офіс генерального прокурора України.

Київська міська прокуратура та Печерська окружна прокуратура м. Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно п’ятьох військовослужбовців РФ, які розстріляли 10 цивільних автомобілів із мирними мешканцями у смт Гостомель Київської області.

За даними слідства, 25 лютого 2022 року військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецьк Кемеровської області, а також загону мобільного особливого призначення по Красноярському краю, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в смт Гостомель.

Під час свого перебування в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, російські військові упродовж понад шести годин розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Люди намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва. Внаслідок обстрілів загинуло п’ятеро осіб, ще шестеро зазнали поранень.

Під час слідства встановлено 11 потерпілих та 41 свідка, призначено 57 експертиз, проведено 9 слідчих експериментів. Крім того, правоохоронці отримали відео з камер, розташованих поруч із місцем злочину, а також відеозапис свідка жахливих подій.

За результатами проведення комплексу слідчих дій прокурори та слідчі здобули докази на підтвердження умисних вбивств цивільного населення російською армією.

Слідством ідентифіковано п’ятьох військовослужбовців РФ – це командир підрозділу ЗМОП РФ по Красноярському краю, його заступник та військовослужбовець з-поміж командного складу управління “Росгвардії” по Красноярському краю, які віддавали злочинні накази стріляти по цивільних, а також двоє військовослужбовців ЗМОП та “Росгвардії”.

Російським військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідство в частині встановлення інших російських військовослужбовців, причетних до розстрілу цивільних в Гостомелі, триває.