П'яти псевдопосадовцям так званої "окупаційної адміністрації" повідомлено про підозру. Ними виявилися особи, які були депутатами в Маріупольській міськраді від партії "Опозиційна платформа - за життя".

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

З березня підозрювані активно співпрацюють з російськими окупантами. Вони погодилися добровільно обіймати фейкові посади голови міста, першого та ще трьох заступників. Особи висловлюють захоплення ідеями “русского міра” та заохочують жителів виступати за приєднання до РФ.

Встановлено факти державної зради, яку вчинили в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Їм повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110 КК України).

Також так званого “мера” звинувачують за фактом добровільного зайняття посади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Стосовно нього та трьох його заступників вже скеровано до суду обвинувальні акти.

Максимальне покарання за санкціями статей – довічне позбавлення волі.