Збираємо 250,000 грн на такі потреби:
– на авто для мінометників 241 бригади, в якій служить наш друг @zhuhanoleksandr,
– для фонду @support_azov в підтримку бійців 3ОШБ,
– на веган-пайки для військових @vegankitchenua.
100% зібраних коштів підуть на потреби Сил оборони України.
У програмі:
12:00-22:00. Фудкорт, ярмарок, тату за донат
Лекторій
13:00. Українська кухня: історія рослинних страв
14:30. Історія веганства в Україні
16:00. Веганство: етика, екологія, здоровʼя
Стендап та аукціон
17:00. Василь Байдак @by_by_duck
Діджей сети
18:00. @bondarslava
20:00. @tucha_x
Локація:
Культ Мотив
Набережно-Хрещатицька 31/36
Квитки-донати в шапці профілю @kozhna_tvaryna
Веганимо, донатимо, переможемо!