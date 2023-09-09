Збираємо 250,000 грн на такі потреби:

– на авто для мінометників 241 бригади, в якій служить наш друг @zhuhanoleksandr,

– для фонду @support_azov в підтримку бійців 3ОШБ,

– на веган-пайки для військових @vegankitchenua.

100% зібраних коштів підуть на потреби Сил оборони України.

У програмі:

12:00-22:00. Фудкорт, ярмарок, тату за донат

Лекторій

13:00. Українська кухня: історія рослинних страв

14:30. Історія веганства в Україні

16:00. Веганство: етика, екологія, здоровʼя

Стендап та аукціон

17:00. Василь Байдак @by_by_duck

Діджей сети

18:00. @bondarslava

20:00. @tucha_x

Локація:

Культ Мотив

Набережно-Хрещатицька 31/36

Квитки-донати в шапці профілю @kozhna_tvaryna

Веганимо, донатимо, переможемо!