Новий, 5-й сезон телесеріалу "Єллоустоун" (Yellowstone) вийде вже цього літа. Також оприлюднено перший тизер.

Про це повідомляє CNN.

Американський кабельний телеканал Paramount Network оприлюднив цю новину під час фіналу останнього сезону, поділившись із глядачами тизерним трейлером.

Серіал розповідає історію родини Даттон, яка хоче захистити своє ранчо у Монтані поруч з відомим національним парком. Проти них боряться парк, індіанці з резервації та забудовники.

Серед акторів:

Кевін Костнер — Джон Даттон, голова родини Даттонів;

Джош Лукас — молодий Джон Даттон;

Люк Граймс — Кейсі Даттон, син Джона Даттона;

Келлі Райллі — Бет Даттон, дочка Джона Даттона;

Веслі Бентлі — Джеймі Даттон, адвокат, син Джона Даттона;

Коул Гаузер — Ріп Вілер, права рука Джона Даттона на ранчо;

Келсі Чов — Моніка Даттон, дружина Кейсі, індіанка;

Бреккен Меррілл — Тейт Даттон, син Кайсі та Монік, єдиний онук Джона;

Джефферсон Вайт — Джиммі Гердстром, помічник на ранчо;

Денні Г’юстон — Ден Дженкінс, землевласник;

Ґіл Бірмінґем — Томас Рейнвотер, очільник індіанської резервації.

Прем’єра відбулася в 2018 році. Серіал номінували на кілька премій “Еммі” та “Золотий глобус”.