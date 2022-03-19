Про це повідомляють #Букви.
Концерт у столиці Румунії відбувся 12 березня. Нідерландський джі-джей вийшов на сцену з українським прапором, а на всьому стадіоні майоріла українська символіка та синьо-жовті прапори.
Всі кошти, які були отримані з продажу квитків, Армін ван Бюрен спрямував на підтримку Україні.
Окрім цього, музикант на своєму сайті та в соціальних мережах розпочав збір коштів для України.
Після концерту у Бухаресті Армін ван Бюрен вистав фото у соцмереж підписавши його всього двома словами.
“Ми єдині”, – наголосив ді-джей.
- Нагадаємо, 75-річна виконавиця Шер знову висловила свою підтримку Україні та заявила, що готова прийняти у своєму домі українців, які тікають від російської агресії.
- Також голлівудський актор Леонардо Ді Капріо опублікував фото українців, які втікають від війни та закликав допомогти тим, хто “втратив все”.
- Раніше повідомлялось, що напад Росії на Україну став темою номер 1 в усьому світі. Трагедія нашого народу не лишила байдужими публічних осіб, компанії, політиків і держави. З першого дня війни Україна відчула підтримку з різних куточків світу.