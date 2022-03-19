Нідерландський ді-джей Армін ван Бюрен, що п'ять разів очолював ТОП-100 нвйпопулярніших, провів благодійний концерт у Бухаресті на підтримку України.

Про це повідомляють #Букви.

Концерт у столиці Румунії відбувся 12 березня. Нідерландський джі-джей вийшов на сцену з українським прапором, а на всьому стадіоні майоріла українська символіка та синьо-жовті прапори.

Всі кошти, які були отримані з продажу квитків, Армін ван Бюрен спрямував на підтримку Україні.

Окрім цього, музикант на своєму сайті та в соціальних мережах розпочав збір коштів для України.

Після концерту у Бухаресті Армін ван Бюрен вистав фото у соцмереж підписавши його всього двома словами.