Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Попередньо встановлено, що нетверезий старший консультант-експерт СБУ вранці 2 вересня, перебуваючи у розважальному закладі, декілька разів вистрілив з пістолета “ПМ-Т”. В результаті інциденту 30-річний чоловік отримав поранення.
Персонал закладу викликав поліцію, яка передала справу ДБР. У приміщенні розважального закладу правоохоронці вилучили пістолет “ПМ-Т”, два магазини, 13 набоїв з гумовою кулею та три гільзи від патрона.
Фото: ДБР
Правоохоронці почали розслідування за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї. Винуватцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
- Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент на трасі Київ-Харків, під час якого невідомі розстріляли автобус з активістами “За життя”, високо оцінивши дії правоохоронців.