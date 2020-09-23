Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта (Steffen Seibert).

Відразу після президентських виборів в Білорусі 9 серпня уряд Німеччини заявив, що, з його точки зору, “вони абсолютно не відповідали навіть мінімальним вимогам, що пред’являються до демократичних виборів, вони не були ні чесними, ні вільними”. Тому уряд не визнає підсумки цих виборів.

За словами Штеффена Зайберта, Олександр Лукашенко “і після сьогоднішньої церемонії не може посилатися на демократичну легітимацію, що було б умовою для визнання його легітимним президентом Білорусі”.

Словаччина також не визнає легітимність Лукашенко. Про це в Twitter заявив голова МЗС країни Іван Корчок.

“Олександр Лукашенко, який вступив на посаду сьогодні, не має легітимності керувати своєю країною. Він у відповіді за президентські вибори в Білорусі, які не були ні вільними, ні справедливими. Словаччина виступає на стороні громадян Білорусі”, – зазначив Корчок.

Президент Литви Гітанас Науседа також заявив, що президентські вибори в Білорусі не були справедливими.

“Президентські вибори в Білорусі не були ні вільними, ні справедливими. Їх результат незаконний. Ніяка церемонія – помпезна або секретна – не змінить цього незаперечного факту”, – заявив він.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс заявив, що таємна інавгурація Олександра Лукашенко не робить його легітимним президентом Білорусі.

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу вважає, що Лукашенко “явно позбувся свого мандата”.

“Сьогоднішня нелегітимна інавгурація Лукашенка суперечить всім принципам демократії”, – сказав він.