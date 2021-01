#Букви нагадують, про що ж ще говорив Джо Байден народним депутатам.

“Зараз ставки для України дуже високі, а очікування українців ще вищі. Україна вже була в подібній ситуації. На Заході, як і тут, ми пам’ятаємо Помаранчеву революцію, пам’ятаємо Майдан. Тисячі чоловіків і жінок вийшли на вулиці … Українські лідери тоді не виконали своїх обіцянок, олігархи, які не були зацікавлені в змінах, йшли, але потім поверталися знову. Українці не хотіли з цим миритися”.

“Через кілька років полум’я революції знову загориться. Люди почали нову революцію – Революцію Гідності. Світ був приголомшений. На цей раз вони знали, що людям не перекриють шлях до бажаного майбутнього. Люди були налякані, але залишалися на Майдані і вдень, і вночі. З часів середньовіччя дзвони Золотоверхого били на сполох, закликаючи українців йти і зустрічати побратимів на Майдані. Люди несли ліки, їжу, а світ дивився … Їхня кров вимагала другого шансу для свободи”.

Байден підкреслив, що США, як і Україна, народилися в революції.

“Надзвичайно важливо, щоб агресори по всьому світу зрозуміли, що вони не можуть силою, танками, зброєю загасити бажання народів. Ви повинні самі керувати своєю долею, ви повинні самі завоювати собі місце на землі, щоб створити свою ідентичність, щоб ви пишалися народом. це ваш момент, це ваш час, будь ласка, заради нас, заради всіх не пропустіть цей час, не пропустіть можливість. Побудуйте краще майбутнє для народу України!”

За словам Байдена, у ХХІ столітті країни не можуть собі дозволяти перекроювати кордони силою.

“Росія порушила ці правила і продовжує порушувати їх. США ніколи не визнають російської анексії Криму. Немає виправдання таким діям. І коли Росія продовжує перекидати свої війська, своїх бандитів, найманців, ракети – все це наповнює Донбас … Сепаратисти, підтримувані Москвою, – ними керує Москва. Москва! Сполучені Штати Америки продовжать тиск, допоки Росія не виконає всі свої зобов’язання щодо Мінських угод”.

Байден підкреслив, що російські військові повинні повернутися додому, а українська територія повинна повернутися Україні.

Байден вважає, що для досягнення миру на окупованому Донбасі, повинні бути повністю імплементовані Мінські угоди.

За його словами, Путін дуже боїться чесних виборів на Донбасі, тому-що люди захочуть залишитися в Україні.

“Я також хочу звернутися до народу Донбасу, альтернатива того, про що я сказав, – це продовжувати жити під сепаратистськими, бандитськими злочинцями, які відмовляються від гуманітарної допомоги, не допускають до себе такі організації, як “Лікарі без кордонів”. Це не майбутнє, якого хочуть люди, українці для своїх дітей, тому необхідна повна імплементація Мінських домовленостей. Провести дійсно вільні, справедливі вибори – це те, що турбує Кремль найбільше. Коли відбудуться вільні вибори і люди вирішать, а я впевнений, що вони вирішать залишитися в складі України, вирішать, що вони українці в першу чергу. Саме це лякає Росію, лякає Путіна”.

Байден назвав Україну найбільш корумпованою серед демократичних держав.

“Я ніколи не розповідаю людям з інших країн, що вони мають робити, але ви не можете знайти жодної демократії в світі, де ракова пухлина корупції настільки процвітає. Ви не можете знайти ні одну таку країну”, – сказав він.

За його словами, олігархи так само як і не олігархи – всі повинні жити за одними правилами.

“Всі повинні платити податки. На суддів не повинен чинитися тиск. У цьому суть демократії. Корупція відбирає ресурси у народу і не допускає розвитку економіки”, – сказав Байден.

“Конституційні реформи, які включають в себе реформу судової системи та децентралізацію, мета якої – використання кращої європейської практики, що не є відмовою від демократичних принципів, це не є підривом суверенітету. Важливо, щоб були автономні, незалежні регіони, які самі вирішують свої проблеми, які самі визначають свою освітню систему”.

Байден процитував рядки вірша Шевченка в перекладі англійською від Етель Войнич.

“Великий поет Тарас Шевченко писав… Then, in the mighty family / Of all men that are free, / May be sometimes, very softly / You will speak of me?”, — продекламував він.