Про це повідомили у Федерації тенісу України.

“Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські гри в Токіо. На найбільшу спортивну подію світу кваліфікувалися п’ять українських тенісисток”, – йдеться в повідомленні.

Серед них, зокрема: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Косюк, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.

Слід зазначити, що у заявці Федерації були також Катаріна Завацька, Сергій Стаховський та Денис Молчанов, проте їх участь поки не підтвердили.

Це буде друга Олімпіада для Світоліної, у 2016 році вона дійшла до чвертьфіналу в одиночному розряді на змаганнях у Ріо-де-Жанейро. Сестри Кіченок також не вперше їдуть на Олімпіаду, проте на змаганнях у Ріо у матчі першого раунду українки поступилися китайському дуету Сайсай Чжен та Іфань Сюй.

Тенісний турнір Олімпіади-2020 у Токіо пройде з 24 липня по 1 серпня.