Про це повідомили у Федерації тенісу України.
“Федерація тенісу України отримала офіційне повідомлення щодо складу національної команди на Олімпійські гри в Токіо. На найбільшу спортивну подію світу кваліфікувалися п’ять українських тенісисток”, – йдеться в повідомленні.
Серед них, зокрема: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Марта Косюк, Людмила Кіченок та Надія Кіченок.
Слід зазначити, що у заявці Федерації були також Катаріна Завацька, Сергій Стаховський та Денис Молчанов, проте їх участь поки не підтвердили.
Це буде друга Олімпіада для Світоліної, у 2016 році вона дійшла до чвертьфіналу в одиночному розряді на змаганнях у Ріо-де-Жанейро. Сестри Кіченок також не вперше їдуть на Олімпіаду, проте на змаганнях у Ріо у матчі першого раунду українки поступилися китайському дуету Сайсай Чжен та Іфань Сюй.
Тенісний турнір Олімпіади-2020 у Токіо пройде з 24 липня по 1 серпня.
- У травні у столиці Японії – Токіо десятки людей протестували проти проведення в країні літніх Олімпійських ігор.
- Раніше влада Токіо вирішила відмовитися від організації в громадських місцях масових переглядів спортивних змагань у рамках літніх Олімпійських ігор у Японії.
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і влада Японії ухвалили рішення, що спортивні об’єкти на Олімпіаді в Токіо зможуть прийняти не більше 10 тисяч глядачів.