Фестиваль триватиме з 7 по 13 вересня. Усього у програмі є понад дві сотні фільмів, які сформували у тематичні підбірки. Далі – про найвідвертіші з них.

Мистецтво – це політика?

Мистецтво поза політикою. Та чи насправді? Ця еклектична підбірка з шести короткометражних фільмів ставить під сумнів аполітичність мистецтва. Режисери та режисерки з Китаю, Німеччини, Бразилії та Австрії досліджують емоційні, фізичні та політичні стосунки, які люди будують зі своїм оточенням.

Посилання на підбірку.

Нічні фільми про відверте

До підбірки увійшли дев’ять фільмів, режисери яких намагаються з’ясувати, що ховається за закритими дверима нашої підсвідомості. Іноді щоб запустити складний механізм збудження, потрібен тільки один імпульс. Для когось це мова тіла, сексуальна іграшка чи дивні фантазії, що можуть перейти у справжній екстаз. І врешті, що ж ховається у підсвідомому, воліючи вийти на волю?

Посилання на підбірку.

Опір системі

Нам кажуть, ти повинен боротися за свої права. А які ж вони – наші права? Цивілізоване суспільство накладає на них ще й масу обов’язків. Сплата податків, дотримання визначених правил поведінки та кола бюрократичного пекла, які треба пройти, щоб отримати бажаний папірець. Що ж робити – залишатися осторонь чи підкоритися, реагуючи на супутні зміни в політиці та культурі по всьому світу?

Посилання на підбірку.

Відтінки любові

Програма нецинічних та нетрадиційних історій кохання. Це фільми про темний погляд на світ стосунків та кохання у його крайнощах, складні уявлення про хороших хлопців, здорові стосунки та непередбачувану романтику. У фільмах режисери розмірковують, яка вона – сучасна любов. Що змушує нас сказати кілька магічних слів, на яких ми так чекаємо?

Посилання на підбірку.

Свята нерівність

Західний світ може десятиліттями говорити про рівність, проте нерівність переважно залишається святою й вічною. Працівники курортів все включено, що на фоні щасливих відпочивальників виконують свою дрібну роботу, карлики, сироти і навіть шкарпетки у національній опері – відчувають це як ніхто інший. Нерівність досі залишається божеством цивілізації.

Посилання на підбірку.

Фестиваль відбувається за підтримки Українського культурного фонду.