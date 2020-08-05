Про це поінформували в прес-службі суду.

“Станом на 5 серпня п’ятеро співробітників Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду повідомили, що тест на COVID-19 є позитивний”, – зазначається в повідомленні.

У ВАКС не уточнили стан інфікованих колег.

У прес-службі додали, що з метою забезпечення безпеки відвідувачів і працівників суду, недопущення поширення хвороби відвідувачі допускаються в будівлю ВАКС “виключно з дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів”.

Варто відзначити, що 30 липня з’явилася інформація про виявлення COVID-19 у працівника Апеляційної палати ВАКС. Тоді наголошувалося, що суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, на судове засідання під час карантину.