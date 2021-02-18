Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Нагадаємо, що 40-річний киянин разом з другом заблукали під час катання на лижах. 14 лютого вдалося знайти одного лижника, а пошуки другого й досі тривають.
Рятувальники обстежили схили, підніжжя та хребти гір Жид Магура, Мала Ґимба та Ґимба. До пошуків залучили 10 одиниць техніки, зокрема гелікоптер Мі-8 ДСНС України, та всюдихід.
За координатами, що надані його товаришем, було знайдено сліди заблукалого, однак через сильні снігопади у горах (випало до пів метра снігу) встановити подальше просування заблукалого неможливо.
Наразі рятувальники обстежують місцевість на предмет сходження лавин чи падіння снігових карнизів.
Фото: ДСНС Україні
Нагадаємо, що у 2019 році також в районі гори Ґемба заблукав киянин. Його через 5 днів знайшли у хатинці лісника.
В умовах хуртовини на Ґимбі дуже легко заблукати — рельєф виводить на інший спуск, подалі від сіл. Людина думає, що спускається у правильному напрямку, а насправді йде в інший бік.
Ґемба (Ґимба) — гора в Українських Карпатах, одна з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава. Поруч з горою розташований гірськолижний курорт Пилипець і водоспад Шипіт.
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