Народна депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька прокоментувала привітання Олександра Лукашенка з перемогою на виборах президента Білорусі від свого колеги Євгена Шевченка.

Про це вона написала в коментарях до його допису.

Зазначимо, раніше Шевченко привітав Лукашенка з перемогою та подякував за “душевне ставлення до України”.

“Олександр Григорович, вітаю вас з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Дякую Вам за душевне ставлення до України!” – написав він.

Цей допис Богуцька прокоментувала так:

“П*здець, Женя“.

“Співчуваю”, – відповів їй Шевченко.

Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.