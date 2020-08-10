Про це вона написала в коментарях до його допису.
Зазначимо, раніше Шевченко привітав Лукашенка з перемогою та подякував за “душевне ставлення до України”.
“Олександр Григорович, вітаю вас з перемогою на виборах президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби! Дякую Вам за душевне ставлення до України!” – написав він.
Цей допис Богуцька прокоментувала так:
“П*здець, Женя“.
“Співчуваю”, – відповів їй Шевченко.
Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести, в результаті яких були затримані щонайменше 120 осіб. ЗМІ також повідомляють про 10 поранених.
- Автозак білоруських силовиків протаранив натовп протестувальників у Мінську.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував протести в Білорусі та закликав відмовитися від вуличного насильства.