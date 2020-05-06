Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він уточнив, що пацієнти також будуть проходити самоізоляцію “протягом 2-3 днів після тестування”.
“Проведення планових операцій можливе лише з чітким дотриманням карантинних і санітарних правил, щоб не було занесення і поширення внутрішньолікарняної інфекції. Тому всі без винятку пацієнти, які проходитимуть госпіталізацію у зв’язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватися ПЛР-тестами, матимуть самоізоляцію протягом 2-3 днів після тестування. А потім вже будуть госпіталізовані в лікарні для проведення операцій”, – наголосив Степанов.
Міністр запевнив, що вся ця процедура буде проводитися безкоштовно.
(На відео – з 16:54)
Про те, що в Україні в умовах карантину дозволять проводити планові операції, було оголошено 4 травня.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів, дозволено:
• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
• надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
• надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
• надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
• проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя;
• надання медичної допомоги на території областей, міста Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить менше 50 %.
- В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).