В Україні всі пацієнти перед плановими операціями проходитимуть ПЛР-тестування на наявність в організмі коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він уточнив, що пацієнти також будуть проходити самоізоляцію “протягом 2-3 днів після тестування”.

“Проведення планових операцій можливе лише з чітким дотриманням карантинних і санітарних правил, щоб не було занесення і поширення внутрішньолікарняної інфекції. Тому всі без винятку пацієнти, які проходитимуть госпіталізацію у зв’язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватися ПЛР-тестами, матимуть самоізоляцію протягом 2-3 днів після тестування. А потім вже будуть госпіталізовані в лікарні для проведення операцій”, – наголосив Степанов.

Міністр запевнив, що вся ця процедура буде проводитися безкоштовно.

(На відео – з 16:54)

Про те, що в Україні в умовах карантину дозволять проводити планові операції, було оголошено 4 травня.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів, дозволено:

• надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

• надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

• надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

• надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

• проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації і планових операцій, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя;

• надання медичної допомоги на території областей, міста Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, становить менше 50 %.