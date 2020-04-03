Пацієнти з легким перебігом коронавірусної хвороби можуть не знати про свій діагноз та думати, що у них застуда, оскільки симптоми захворювань вкрай схожі.

Про це йдеться в статті #Букв “Запалення легенів — це і був коронавірус: чи варто ставити собі діагноз постфактум”.

У соцмережах часто пишуть, що COVID-19 відрізнити від інших хвороб не так складно: при ньому спостерігається сухий кашель, висока температура, стає важко дихати, а нежиті немає.

Але лікарі кажуть: ті ж симптоми є і при інших хворобах. Цей вірус все ж маловідомий, тому симптоми можуть трапитися будь-які. Буває, що хтось перехворів нібито застудою, навіть не думав здавати аналізи, а у нього в цей час був COVID-19. А буває і навпаки — швидкий перебіг хвороби та сильна пневмонія.

“Підозр на коронавірус насправді дуже багато. Зараз до сімейних лікарів у 80% звертаються з приводу ГРЗ. Це дуже подібно на коронавірус. В усіх переважно однакові симптоми, але здебільшого це легка форма хвороби. За моїми спостереженням, із 10 осіб 1-2 потребують госпіталізації”, – зазначила сімейна лікарка Маріанна Когут.

У деяких пацієнтів з затяжною ГРВІ медики підозрюють зараження COVID-19, проте не мають підстав для того, щоб провести тест.

“У мене зараз багато людей з затяжною ГРВІ, невисокою температурою, але яка тримається протягом 10-15 днів. Є й мінімальні інші симптоми, але змін в аналізах і вірусних змін нема. Тестувати їх поки не можу, бо стан легкий, але підозрюю, що може бути короновірусна інфекція”, — розповіла лікарка Дарина Дмитріевська.

Раніше повідомлялося, що медики припускають, що хворих на коронавірус COVID-19 в Києві може бути “значно більше”, ніж відомо на сьогоднішній день.