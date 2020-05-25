Пацієнти з коронавірусом COVID-19 не заразні для оточуючих через 11 днів з моменту захворювання.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на дослідження, проведене експертами з інфекційних захворювань із Сінгапуру.

Дослідження провели Сінгапурський національний центр інфекційних захворювань і Медична академія Сінгапуру.

Згідно з оцінками дослідників, аналізи хворих, котрі йдуть на поправку, можуть показувати наявність COVID-19, проте він вже не є небезпечним для інших людей. Вчені наголошують, що якщо тест на коронавірус у таких випадках позитивний, то це не вказує “на заразність або життєздатність вірусу”.

Це пояснюється тим, що тест знаходить лише частини генома коронавірусу, які можуть вже бути нежиттєздатними.

“Вірус не може бути виділений або культивований після 11-го дня хвороби. Ці дані підкріплюються епідеміологічними даними та показують, що, хоча виявлення вірусної РНК може зберігатися у деяких пацієнтів, це може бути нежиттєздатний вірус, і такі пацієнти не є заразними”, – йдеться в результатах дослідження.

Висновок учених заснований на дослідженні в групі з 73 пацієнтів.

Як пише Bloomberg, нові результати дозволяють переглянути критерії виписки пацієнтів з COVID-19 в Сінгапурі. Наразі пацієнт може бути виписаний тільки після проведення двох негативних тестів на коронавірус.

Нові дані з приводу заразності хворих тепер має оцінити Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру, інформує видання Straits Times.

“Міністерство охорони здоров’я уважно вивчить дані і оцінить, як ми можемо включити їх в наш план клінічного ведення пацієнтів”, – заявили у відомстві.

Якщо міністерство прийме до відома вказане дослідження і почне на нього орієнтуватися, більш ніж 80 % пацієнтів зможуть повернутися додому після 11 днів хвороби. Іншим може знадобитися більш тривале лікування у лікарнях через важкість протікання захворювання (але і вони можуть вважатися незаразними і не потребуватимуть ізоляції).

“З наукової точки зору я впевнений, що ми отримали достатню доказову базу того, що людина перестає бути заразною через 11 днів після захворювання”, – заявив у коментарі виданню Straits Times виконавчий директор Національного центру інфекційних захворювань Лео Йі Сін.

За його словами, винятком можуть бути пацієнти з ослабленою імунною системою (хворі на рак, які проходять хіміотерапію, або ж пацієнти, котрі приймають певні імунні препарати після трансплантації органів). У них вірус може залишатися життєздатним протягом більш тривалого періоду.

Наразі більш ніж 13,8 тис., або близько 45 % від загального числа пацієнтів з коронавірусом у Сінгапурі, були виписані з лікарень.