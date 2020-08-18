Пацієнт, якому на початку серпня пересадили донорські підшлункову залозу і нирку у Львові, помер.

Про це повідомили у лікарні швидкої допомоги.

“Змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції”, – йдеться у повідомлені.

Лікарі зазначають, що тривалий час стан пацієнта був стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Але потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту.

“Трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія”.

При цьому лікарі повідомили, що за останні дев’ять місяців їхньою командою з допомогою колег з Інституту серця та Німеччини спершу у Ковелі, а потім уже у Львові, було успішно трансплантовано 11 нирок, а також чотири серця.