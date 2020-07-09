Covid-19 Україна

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Падіння грошових переказів в Україну прискорилося

У Національному банку України заявили, що обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в травні 2020 року зменшився.

Четвер, 9 липня 2020, 18:25

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

Уточнюється, що обсяг переказів з-за кордону в Україну за травень місяць 2020 року склав 805 мільйонів доларів, що на 20,7% менше, ніж було в травні 2019 року.

У свою чергу з початку 2020 року обсяги переказів скоротилися на 2,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли склали 4640 мільйонів доларів.

В НБУ враховували не тільки офіційні, а й неофіційні канали надходження грошей в Україну. Зокрема, протягом травня 2020 року 226 мільйонів доларів було переведено в Україну з-за кордону через неформальні канали.

Теги: Национальный банк, деньги

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