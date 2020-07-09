Падіння грошових переказів в Україну прискорилося

Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
Уточнюється, що обсяг переказів з-за кордону в Україну за травень місяць 2020 року склав 805 мільйонів доларів, що на 20,7% менше, ніж було в травні 2019 року.
У свою чергу з початку 2020 року обсяги переказів скоротилися на 2,1% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, коли склали 4640 мільйонів доларів.
В НБУ враховували не тільки офіційні, а й неофіційні канали надходження грошей в Україну. Зокрема, протягом травня 2020 року 226 мільйонів доларів було переведено в Україну з-за кордону через неформальні канали.
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