Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що у разі, якщо російські війська візьмуть східноукраїнське місто Бахмут, це не стане "оперативною чи стратегічною невдачею" для українських військових.

Про це інформує CNN.

Остін зазначив, що не применшує величезну роботу, яку українські армійці та лідери доклали для захисту Бахмута, проте вважає, що місто має більше “символічне”, ніж “стратегічне та оперативне значення”.

Тож падіння Бахмута не обов’язково означатиме, що росіяни змінили хід цієї боротьби. Вона триватиме. Я бачу, що росіяни продовжують надсилати багато погано навчених і погано оснащених військ, – сказав він. І ці війська дуже швидко зустрічають свою смерть”.

Навколо Бахмута точаться інтенсивні бої, і аналітики зауважують, що російські війська поступово досягають успіхів, намагаючись оточити українські підрозділи.

5 березня вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW) заявив: геолокаційні відеоматеріали свідчать про те, що “сили Групи Вагнера продовжували наступ у північно-східному Бахмуті та наступали в районі залізничної станції Ступки”, яка знаходиться на північ від міста.

В ISW додали, що “українські війська навряд чи вийдуть із Бахмута відразу, і можуть продовжити поступове відведення з бойовими діями, щоб виснажити російські сили продовженням війни в містах”.

6 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

Наголошено, що особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання Головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті.