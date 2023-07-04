Джерело: Reuters.
“Падіння доходів від експорту може посилити дефіцит російського бюджету, який вже становить 117% від річного плану через великі витрати на підтримку війни та західні санкції щодо експорту нафти і газу”, – йдеться у повідомленні.
За підрахунками Reuters, продажі газу “Газпрому” в Європу, які колись були основним джерелом валютних надходжень РФ, різко впали через кризу у відносинах між Росією і Заходом.
Відтак, за першу половину 2023 року експорт російського газу до Європи трубопровідним транспортом сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, тоді як за весь 2022 рік він становив 62 млрд кубометрів, що вказує на потенційно серйозний спад у цьому році.
Своєю чергою, “Газпром” не надав прогнозів щодо експорту газу на цей рік і не відповів на запит про коментарі.
Аналітик Рональд Сміт очікує, що цього року ціни на російський газ в Європі в середньому становитимуть 445 дол. за 1000 кубометрів. Це нижче, ніж 830 доларів за оцінками Міністерства економіки РФ на 2022 рік.
За його прогнозами, експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року досягне 50 млрд кубометрів.
Якщо Росії вдасться зберегти стабільний експорт газу до Туреччини, він може досягти 22 млрд кубометрів у 2023 році, тоді продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.
За даними Reuters, це може означати падіння доходів від експорту в Європу до 12,5 млрд дол. цього року з близько 52 млрд дол. у 2022 році.
- Державна газова компанія РФ “Газпром”, що є опорою російської економіки, оголосила 23 травня, що її прибуток за 2022 рік впав більш ніж на 40%, заявивши відтак, що не виплачуватиме дивіденди за весь рік.
- У 2022 році експорт російського газу до Європи різко впав до абсолютного мінімуму з часів СРСР, оскільки його найбільший споживач скоротив імпорт через повномасштабне вторгнення РФ в України, а головний трубопровід був пошкоджений вибухами.
- Росія може перекрити одну з останніх магістралей, якою транспортують російський газ до Європи, до кінця 2024 року.