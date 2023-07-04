За даними аналітиків, низькі ціни на газ зменшили очікування щодо доходів російського "Газпрому", які підконтрольний Кремлю енергетичний гігант отримує від продажів в Європу.

Джерело: Reuters.

“Падіння доходів від експорту може посилити дефіцит російського бюджету, який вже становить 117% від річного плану через великі витрати на підтримку війни та західні санкції щодо експорту нафти і газу”, – йдеться у повідомленні.

За підрахунками Reuters, продажі газу “Газпрому” в Європу, які колись були основним джерелом валютних надходжень РФ, різко впали через кризу у відносинах між Росією і Заходом.

Відтак, за першу половину 2023 року експорт російського газу до Європи трубопровідним транспортом сягнув близько 12,1 млрд кубометрів, тоді як за весь 2022 рік він становив 62 млрд кубометрів, що вказує на потенційно серйозний спад у цьому році.

Своєю чергою, “Газпром” не надав прогнозів щодо експорту газу на цей рік і не відповів на запит про коментарі.

Аналітик Рональд Сміт очікує, що цього року ціни на російський газ в Європі в середньому становитимуть 445 дол. за 1000 кубометрів. Це нижче, ніж 830 доларів за оцінками Міністерства економіки РФ на 2022 рік.

За його прогнозами, експорт російського газу в Європу і Туреччину цього року досягне 50 млрд кубометрів.

Якщо Росії вдасться зберегти стабільний експорт газу до Туреччини, він може досягти 22 млрд кубометрів у 2023 році, тоді продажі до Європи становитимуть 28 млрд кубометрів.

За даними Reuters, це може означати падіння доходів від експорту в Європу до 12,5 млрд дол. цього року з близько 52 млрд дол. у 2022 році.