Мер Києва Віталій Кличко заявив, що обурений падінням трьох електроопор на Шулявському мосту, який відкрили всього рік тому.

Про це він заявив під час брифінгу 16 грудня.

Мер зазначив, що генеральний підрядник дав гарантію на міст терміном у 50 років. Саме тому встановлення нових електроопор буде здійснено коштом компанії, яка займалася будівництвом моста.

“Фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, – демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням опорної конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом!”, – заявив Кличко.

Мер Києва звернувся у правоохоронні органи. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею “Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд”. “Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд”, як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.