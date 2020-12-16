Про це він заявив під час брифінгу 16 грудня.
Мер зазначив, що генеральний підрядник дав гарантію на міст терміном у 50 років. Саме тому встановлення нових електроопор буде здійснено коштом компанії, яка займалася будівництвом моста.
“Фахівці обстежили всі опори освітлення. Ті, що викликали сумніви щодо надійності укріплення, – демонтували. Вночі підрядник здійснив демонтаж шести опор. І оперативно встановить стовпи з посиленням опорної конструкції. Підкреслю: генпідрядник, який давав гарантію на експлуатацію об’єкту, здійснить всі роботи власним коштом!”, – заявив Кличко.
Мер Києва звернувся у правоохоронні органи. Прокуратура столиці порушила кримінальну справу за статтею “Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд”. “Дирекція будівництва шляхо-транспортних споруд”, як замовник будівництва, звернеться в суд щодо відшкодування підрядником збитків за пошкоджені автомобілі киян.
- Вчора у Києві на Шулявському мосту впали три стовпи лінії електроопори. Внаслідок інциденту рух перекрили та утворилися затори. Було пошкоджено 9 автомобілів.