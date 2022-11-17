Президент США Джо Байден заперечив коментар президента України Володимира Зеленського про те, що ракети, які впали в Польщі, не були українського походження.

Про це повідомляє Reuters.

Коментуючи заяву українського президента, Джо Байден заявив, що слова Зеленського “не можуть бути доказом”.

Як відомо, 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по Україні, було зафіксовано падіння ракет у Польщі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Спершу у польському МЗС завили, що на їхню території впали ракети російського походження.

Та вже наступного дня низка світових політиків заявили, що ракета, яка залетіла на територію Польщі — це, найімовірніше, ракета з української ППО.

З такою заявою, зокрема, виступили Джо Байден, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Польщі Анджей Дуда. Водночас всі політики зійшлись у думці, що у будь-якому випадку винною у цьому інциденті є Росія.

Своєю чергою Україна заперечує, що на територію Польщі впали саме українські ракети.

“Я навіть не сумніваюсь у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов”, — сказав Володимир Зеленський.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.