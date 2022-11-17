Про це повідомляє Reuters.
Коментуючи заяву українського президента, Джо Байден заявив, що слова Зеленського “не можуть бути доказом”.
Як відомо, 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по Україні, було зафіксовано падіння ракет у Польщі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
Спершу у польському МЗС завили, що на їхню території впали ракети російського походження.
Та вже наступного дня низка світових політиків заявили, що ракета, яка залетіла на територію Польщі — це, найімовірніше, ракета з української ППО.
З такою заявою, зокрема, виступили Джо Байден, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Польщі Анджей Дуда. Водночас всі політики зійшлись у думці, що у будь-якому випадку винною у цьому інциденті є Росія.
Своєю чергою Україна заперечує, що на територію Польщі впали саме українські ракети.
“Я навіть не сумніваюсь у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов”, — сказав Володимир Зеленський.
Також секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.
- Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету під час і поблизу місця ракетного удару по Польщі.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що ракета, яка впала на території Польщі, не була випущена Росією.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прокоментував падіння російської ракети на території Польщі, унаслідок чого загинуло двоє осіб. За його словами, цього інциденту ніколи б не сталось, якби Росія не розпочала повномасштабного вторгнення в Україну.
- Італія вважає, що немає великої різниці, чи ракета, яка спричинила смертоносний вибух у Польщі, була російською чи ні, оскільки саме Москва винна в атаці на інфраструктуру в Україні, заявила 16 листопада прем’єр-міністерка Джорджія Мелоні.