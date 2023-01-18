Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпятий у Facebook.
Серед загиблих пасажирів та членів екіпажу гелікоптера:
- Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ України;
- Євгеній Єнін – перший заступник міністра внутрішніх справ України;
- Юрій Лубкович – державний секретар МВС;
- Тетяна Шутяк – помічниця міністра внутрішніх справ України;
- Михайло Павлушко – начальник охорони міністра внутрішніх справ України;
- Микола Анацький – фотограф МВС;
- Олександ Василенко — член екіпажу ДСНС;
- Констянтин Коваленко — член екіпажу ДСНС;
- Іван Касьянов — член екіпажу ДСНС;
“Такі великі особистості…Такі щирі патріоти…Такі віддані державницькій справі…
Масштабні, справжні, щирі, надійні, порядні…Я не хочу вірити й сприймати… Друзі, Ви житимете в моєму серці вічно… Ви багато зробили для України та українського народу”, — йдеться в повідомленні Драпятого.
Водночас Володимир Тимошко, голова Нацполіції в Харківській області розповів, що 18 січня мав зустріти керівний склад МВС: “Мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, – друзів, яких поважав, яких чекав”, – додав він.
Про загибель фотографа Анацького повідомила заступниця директора Департаменту комунікації МВС України. За її словами, Микола народився та виріс у Донецькій області, у Бахмуті, а також був гвардійцем: “Служив у батальйоні “Донбас”. Потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького. Ми працювали разом 4 роки. Чіткий, професійний, ви неодноразово бачили його роботи у фотозвітах МВС. Справжній офіцер, друг”, – зазначила Вікторія Навроцька.
Своєю чергою, голова ДСНС Сергій Крук у Facebook сказав, що також загинули й члени екіпажу.
“Щирі співчуття рідним та близьким. Жодні слова не зможуть вгамувати біль від цієї несправедливої втрати”, – зауважив Крук.
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