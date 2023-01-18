Станом на день 18 січня сталі відомими імена усіх загиблих членів керівного складу МВС та екіпажу на борту гелікоптера ДСНС, що розбився у Броварах на Київщині, коли вони прямували в одну з "гарячих точок" України.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драпятий у Facebook.

Серед загиблих пасажирів та членів екіпажу гелікоптера:

Денис Монастирський – міністр внутрішніх справ України;

Євгеній Єнін – перший заступник міністра внутрішніх справ України;

Юрій Лубкович – державний секретар МВС;

Тетяна Шутяк – помічниця міністра внутрішніх справ України;

Михайло Павлушко – начальник охорони міністра внутрішніх справ України;

Микола Анацький – фотограф МВС;

Олександ Василенко — член екіпажу ДСНС;

Констянтин Коваленко — член екіпажу ДСНС;

Іван Касьянов — член екіпажу ДСНС;

“Такі великі особистості…Такі щирі патріоти…Такі віддані державницькій справі…

Масштабні, справжні, щирі, надійні, порядні…Я не хочу вірити й сприймати… Друзі, Ви житимете в моєму серці вічно… Ви багато зробили для України та українського народу”, — йдеться в повідомленні Драпятого.

Водночас Володимир Тимошко, голова Нацполіції в Харківській області розповів, що 18 січня мав зустріти керівний склад МВС: “Мав потиснути руки, мав… побачити не тільки керівників, ні, – друзів, яких поважав, яких чекав”, – додав він.

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Про загибель фотографа Анацького повідомила заступниця директора Департаменту комунікації МВС України. За її словами, Микола народився та виріс у Донецькій області, у Бахмуті, а також був гвардійцем: “Служив у батальйоні “Донбас”. Потім перевівся до лав батальйону ім. Кульчицького. Ми працювали разом 4 роки. Чіткий, професійний, ви неодноразово бачили його роботи у фотозвітах МВС. Справжній офіцер, друг”, – зазначила Вікторія Навроцька.

Своєю чергою, голова ДСНС Сергій Крук у Facebook сказав, що також загинули й члени екіпажу.

“Щирі співчуття рідним та близьким. Жодні слова не зможуть вгамувати біль від цієї несправедливої втрати”, – зауважив Крук.