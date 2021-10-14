Міжнародні авіалінії Пакистану відмовилися від рейсів до Афганістану, пояснивши це "жорсткими погрозами" з боку представників "Талібану".

Про це повідомляє ВВС.

Таліби висловили вимогу, щоб Пакистан знизив вартість авіаквитків до рівня, який був на початку серпня (до захоплення Кабула талібами). Представники “Талібану”, які очолюють міністерство транспорту Афганістану, заявили, що ціна квитків має становити 120 – 150- доларів.

Але Пакистан не погоджується з такими вимогами. В авіакомпанії пояснили, що підвищили вартість квитків, бо літаки майже завжди летять до Афганістану порожні й постійно існує ризик того, що судно не повернеться до країни. Також в PIA сказали, що якщо таліби продовжать їм погрожувати — припинять міжнародні рейси.

До цього PIA був єдиним іноземним авіаперевізником, який виконував міжнародні регулярні рейси з Кабула. Однак вартість квитків після захоплення влади в Афганістані талібами зросла у десять разів.

За словами представника РІА Абдулли Хана, їх літакам часто не надають дозволу на посадку, працівників авіакомпанії залякують, а одного з них таліби тримали під дулом пістолета протягом кількох годин.

На початку вересня міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі (Афганістан) повністю відновив роботу. Спеціалісти з Катару налаштували всю техніку, аби можна було приймати не тільки внутрішні, але й міжнародні рейси.