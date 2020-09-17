Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроєкт, яким пропонується відмовитися від монетизації "пакунку малюка" і залишити його в натуральному вигляді.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт закону № 3006а проголосували 316 народних депутатів.

Автори документа в пояснювальній записці наголошують, що досі держава здійснювала публічні закупівлі без законодавчого закріплення зазначеної допомоги при народженні дитини. Законопроєкт № 3006а передбачає вдосконалення правової та організаційної складової надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Відзначається, що орієнтовна вартість такого “пакунку” складає 5000 грн. При народжуваності 350 тисяч немовлят загальна вартість “пакунку малюка” становить 1 млрд 750 млн грн на рік.

Як пояснила на своїй сторінці в Facebook один із авторів законопроєкту, нардеп від “Слуги народу” Євгенія Кравчук, у документі прописано, що “бебі-бокс” можна буде отримати в натуральній формі. В цьому боксі, як і раніше, будуть предмети першої необхідності для новонародженого і його матері, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні корисні матеріали для батьків (наприклад, про вакцинацію і грудне вигодовування). Не менше 80% вмісту “пакунку малюка” буде українського виробництва (зокрема, це стосується текстильних виробів).

“До другого читання плануємо доопрацювати проєкт і з часом через “Дію” дати можливість батькам обирати між отриманням “пакунка” у пологовому або оформлення картки з його монетизацією”, – уточнила нардеп.

Кравчук нагадала, що, згідно з даними ЮНІСЕФ, при самостійній купівлі вмісту “пакунку малюка” в магазинах (монетизації, що запропонована Кабінетом Міністрів), батьки можуть витратити приблизно на 50-200% більше отриманої матеріальної допомоги.

Крім того, щоб отримати грошову компенсацію замість “пакунку малюка”, батьки повинні витратити чимало часу і сил, збираючи всі необхідні довідки.

Тимчасово, з 1 жовтня по 31 грудня 2020 року, закупівля одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” буде здійснюватися через Управління Організації Об’єднаних Націй.

Після закупівлі “пакунки” будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

З 1 січня 2021 року забезпечення цією одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров’я (пологові будинки або пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) буде здійснюватися відповідно до закону “Про державні закупівлі”.