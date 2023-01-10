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Пакистан має намір постачити Україні боєприпаси

Вже цього місяця Пакистан планує спорядити Україні 159 контейнерів боєприпасів, включаючи снаряди та артилерійські капсули, через порт у Польщі.

Вівторок, 10 січня 2023, 21:09
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Про це повідомляє індійське видання The Economic Times.

Пакистанська транспортно-посередницька фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів боєприпасів, призначених для України, з порту Карачі до порту Гданська в Польщі, повідомили джерела видання.

Судно під назвою BBC Vesuvius нестиме 155-мм снаряди, метальні заряди M4A2, артилерійські капсули M82 і запали PDM.

Раніше Пакистан не постачав Києву озброєння безпосередньо, проте у серпні 2022 року Велика Британія передала Україні через Румунію військовий вантаж з пакистанської авіабази Нур-Хан.

Окрім цього, ET повідомляв, що оборонні фірми, розташовані в деяких східноєвропейських державах, що межують з Україною, також стали воротами для передачі виробленого в Пакистані військового обладнання.

Натомість Пакистан може отримати українську допомогу в модернізації вертольотів Мі-17. Українська фірма, яка займається виробництвом авіаційних двигунів, а також промислових морських газових турбін, як повідомляється, допомагає в модернізації пакистанських гелікоптерів.

Довідка. Україну та Пакистан поєднують тісні військові та промислові зв’язки. Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД із повним комплектом боєприпасів та запасних частин. У період з 1991 по 2020 роки Україна уклала з Пакистаном збройові контракти на суму майже $1,6 млрд. Щобільше, Ісламабад домовився з Києвом про ремонт свого парку Т-80УД. Сума контракту склала $85,6 млн. У 2022 році Пакистан та Україна домовилися розвивати військові зв’язки, зокрема у сферах оборонного виробництва, навчання, боротьби з тероризмом та розвідки.

Теги: боєприпаси, допомога Україні, озброєння Україні, постачання боєприпасів, Пакистан

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